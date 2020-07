Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: “Inutile chiederlo, non voglio parlare del mio privato”



Giulio Berruti è ormai tornato alla ribalta delle cronache rosa in seguito al suo presunto flirt con Maria Elena Boschi. I due sono stati beccati di recente insieme e l’attore romano in un’intervista ha dichiarato che, ancora una volta, non ha intenzione di parlare della sua vita privata: “Inutile chiedermelo, si incontra solo un muro”.

