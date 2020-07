Gli “angeli anti-covid” illuminano la Scala di Caltagirone: “Il pericolo non è ancora finito”



Gli “angeli anti – covid”, medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari e non, volontari, forza dell’ordine, Protezione civile, impegnati in prima linea durante il periodo di emergenza sanitaria legata al covid-19, hanno illuminato la scala di Caltagirone, in provincia di Catania, oltre 142 gradini con più di 3500 “coppi” di carta come omaggio a chi non ce l’ha fatta.

