Grande successo per i video incontri su “Il Teatro medievale”. Centinaia di visualizzazioni per Luca Maria Spagnuolo che, dopo l’inevitabile sospensione della rassegna “Dante per tutti e le leggende medievali” ha saputo reinventarsi, sfruttando il vasto archivio di materiali e documenti raccolti negli anni di studio e ricerca.

Dal 27 marzo scorso, ogni venerdì alle 12 i canali video YouTube , Facebook e Instagram di Dante per tutti hanno messo a disposizione pillole di cinque minuti utili ad avvicinare il fruitore digitale al momento in cui tornerà ad essere spettatore in carne ed ossa, destinatario diretto del patrimonio sterminato raccolto dal giovane storico dell’arte nelle biblioteche italiane ed europee.

I testi letti e commentati, seppur antichi, costituiscono un’innovativa risorsa in quanto documenti inediti e di difficile reperibilità: un patrimonio non più solo per specialisti e studiosi ma finalmente restituito al pubblico.

Nei video proposti si offre l’opportunità di tracciare il percorso delle origini del teatro italiano tramite l’introduzione e la lettura di copioni teatrali risalenti ai secoli XIV-XV.

La fruizione è facilitata dalla presenza di sottotitoli in italiano, per consentire la comprensione dell’originale volgare italiano e in inglese, per raggiungere un pubblico anche al di fuori dei confini nazionali: a questi ultimi si offre l’occasione unica di poter conoscere dei testi mai prima d’ora tradotti.

A partire dalla prossima stagione, Luca Maria Spagnuolo debutterà a teatro riprendendo la lettura e il commento dei Canti della Divina Commedia, anche in prospettiva delle celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, sempre affiancati dalla lettura di leggende sulla devozione popolare nel medioevo e dalla proiezione di opere d’arte figurativa utili a rendere visivamente fruibile i temi trattati dai canti e dalle letture.

L’articolo Grande successo per i video incontri su “Il Teatro medievale”. Centinaia di visualizzazioni per Luca Maria Spagnuolo proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro