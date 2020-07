Grave incidente a Cerignola, due auto si schiantano all’incrocio: una persona perde la vita



Grave incidente a Cerignola, in provincia di Foggia, dove una persona ha perso la vita nello scontro tra due automobili. Una mini Cooper e una Ford Fiesta si sono scontrare all’altezza di un incrocio e per il conducente della Fiesta l’impatto è stato fatale. Non sono ancora chiare le cause dello schianto.

