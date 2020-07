Grosseto, festa abusiva in villa con 350 persone e assembramenti: denunciati padre e figlio



Una festa organizzata sabato sera in una villa a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, è finita con la denuncia di due persone, padre e figlio. Dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti.

