Guglielmo Scilla è single: “Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene”



Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo video pubblicato sul suo canale, dopo che in molti fan gli avevano rivolto questa domanda. Willwoosh spiega cosa ha portato alla fine del suo rapporto, non senza rivolgere parole di stima e di affetto reciproco nei confronti del suo ex: “Non smetterò mai di volergli bene, di amarlo. Per me è stato una fonte di ispirazione”

