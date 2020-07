Ha un nome l’orsa che ha attaccato padre e figlio: JJ4, 14 anni, la seconda più anziana del Trentino



Si chiama JJ4, è una femmina di 14 anni ed è la seconda più anziana di tutto il Trentino l’orsa che il 22 giugno scorso ha aggredito Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio che stavano facendo un’escursione in un bosco sul Monte Peller. Non si sa ancora se li abbia attaccati per difendere i suoi cuccioli.

