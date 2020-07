“I Me contro Te si sono lasciati”: la risposta di Luì e Sofì in un video su Instagram



Girava la voce che i Me contro Te si, la famosissima coppia amata dai bambini di tutta Italia, formata dagli youtuber Luigi e Sofia, si fosse sfasciata. I due allertati dell’accaduto hanno immediatamente smentito la notizia, pubblicando un video su Instagram, nel quale si mostrano insieme felici e sorridenti e assicurano ai loro piccoli fan che, no, non si sono lasciati.

