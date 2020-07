I migranti positivi di Treviso non hanno niente a che fare con i recenti sbarchi



Nessuno degli ospiti dell’ex caserma Serena di Treviso risultati positivi al coronavirus è arrivato in Italia di recente: non uno dei 133 contagiati è arrivato sulle nostre coste nelle ultime settimane ma si tratta di persone che sono giunte nel nostro paese da anni, che spesso hanno un lavoro e che comunque sono state tempestivamente poste in quarantena.

