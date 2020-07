I neofascisti inglesi vogliono trasmettere il covid a neri, ebrei e musulmani



Un dossier della Commissione britannica per la lotta all’estremismo e al terrorismo che ha reso noto di aver ricevuto notizie di gruppi neonazisti e neofascisti intenzionati a usare la crisi sanitaria del coronavirus per promuovere campagne xenofobe e razziste: in alcuni gruppi si ordina di infettare neri, ebrei e musulmani.

