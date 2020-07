Iggy Azalea ha chiamato il figlio Onyx, il nome svelato diverso tempo dopo la nascita



Iggy Azalea, rapper australiana che un mese fa ha rivelato di essere diventata mamma in gran segreto, annuncia il nome del suo bambino in un video pubblicato su Instagram: il piccolo, del quale non si conosce ancora precisamente l’età, si chiama Onyx che sta per Onice, pietra il cui nome si abbina ad Amethist (Ametista), vero nome della star.

