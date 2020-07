Il cinema il piscina, un film a bordo vasca o immersi in acqua: “Alternativa al Drive In”



Nasce a Catania il cinema in piscina, un’idea tutta siciliana. Alle pendici dell’Etna, a Mascalucia, nel catanese, nasce il primo cinema in piscina con sfondo l’Etna dove si ha la possibilità di guardare un film immersi in acqua o a bordo piscina. “L’dea è nata per gioco ma siamo felici di vedere le famiglie serene e tranquille”

Continua a leggere



Nasce a Catania il cinema in piscina, un’idea tutta siciliana. Alle pendici dell’Etna, a Mascalucia, nel catanese, nasce il primo cinema in piscina con sfondo l’Etna dove si ha la possibilità di guardare un film immersi in acqua o a bordo piscina. “L’dea è nata per gioco ma siamo felici di vedere le famiglie serene e tranquille”

Continua a leggere

Continua a leggere