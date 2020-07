Il commovente ricordo di Ryan Dorsey, ex di Naya Rivera: “Non ci sono parole per questo vuoto”



La morte di Naya Rivera, la star di Glee, accertata lo scorso 13 luglio, ha sconvolto fan e colleghi atterriti da questa tragica e imprevedibile notizia. A distanza di quasi due settimane a ricordare l’attrice è il suo ex marito, Ryan Dorsey, che su Instagram scrive un lungo messaggio in cui racconta dei momenti trascorsi insieme poco prima della sua scomparsa e parla di un dolore e un vuoto incolmabile con il quale dovrà fare i conti per sempre.

