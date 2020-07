Il comune di Corigliano Rossano vieta l’ingresso agli uffici alle persone in pantaloncini



Come si legge nell’avviso inviato dalla dirigenza comunale di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, a tutti gli uffici “è vietato l’ingresso nelle strutture comunali a persone che non indossano un abbigliamento decoroso” e cioè a coloro che si presentano in pantaloncini o bermuda ma anche in canottiera o ciabatte.

