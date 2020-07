Il fiore viola di Alessia Marcuzzi è dedicato a Nadia Toffa, altro che Stefano De Martino



Il fiore viola è il nuovo filo conduttore che lega il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Nonostante le smentite non si fermano le ricostruzioni più fantasiose che partono dai social e diventano notizia. Ma quel fiore viola era una dedica che la Marcuzzi aveva fatto a Nadia Toffa, in occasione dell’anniversario del suo compleanno, il 10 giugno. E De Martino non c’entra.

Continua a leggere



Il fiore viola è il nuovo filo conduttore che lega il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Nonostante le smentite non si fermano le ricostruzioni più fantasiose che partono dai social e diventano notizia. Ma quel fiore viola era una dedica che la Marcuzzi aveva fatto a Nadia Toffa, in occasione dell’anniversario del suo compleanno, il 10 giugno. E De Martino non c’entra.

Continua a leggere

Continua a leggere