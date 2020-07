Il ministro Bonetti sul ponte sullo Stretto di Messina: “È un’opera che serve, il Sud la merita”



Il ministro delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, in viaggio dalla Sicilia alla Calabria ha ribadito di essere favorevole al ponte sullo Stretto di Messina, con tanto di foto pubblicata sui social: “Il ponte è un’opera che serve. Il Sud lo merita, merita tutto il nostro impegno e le energie necessarie, un piano shock per ripartire e far correre il futuro”.

