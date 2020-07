Il principe Andrea escluso dalle foto nuziali di Beatrice per le accuse di abusi e il caso Epstein



Il matrimonio della figlia di Andrea e Sarah Ferguson con Edoardo Mapelli Mozzi è stato celebrato in modo intimo, alla presenza di pochi invitati. Le uniche immagini ufficiali mostrano gli sposi con la regina e il principe Filippo. Nessuna traccia di Carlo, William e Kate (tutti assenti) e nemmeno dei genitori della sposa, presenti alle nozze ma censurati per la loro reputazione compromessa da anni di scandali. In particolare, Andrea è stato coinvolto nello scandalo del finanziere Jeffrey Epstein accusato di pedofilia e traffico di minori.

