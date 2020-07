Il virologo Crisanti: “In Veneto registrate 3000 polmoniti a fine anno, ma nessuna era Coronavirus”



Per il virologo Andrea Crisanti, dell’Università di Padova, le tremila polmoniti atipiche che sono state registrate in Veneto da ottobre 2019 a gennaio 2020 non sono collegate al Corovairus: “Al momento non esiste alcuna prova per classificarle come Covid. Non so cosa sia successo ad Alzano, ma in Veneto non abbiamo trovato un singolo caso che fosse precedente alla terza settimana di gennaio”.

