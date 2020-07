Il virologo Silvestri: “Prepararsi ora a seconda ondata o si dovrà richiudere. E la gente soffrirà”



“La gravità di questa ondata, ovviamente, non la possiamo conoscere, ma sarebbe irresponsabile non essere pronti a qualsiasi evenienza. Alcune misure di prevenzione, se fatte bene, per tempo e con le dovute risorse, ridurranno enormemente i morti da Covid. Ed eviteranno di ricorrere a misure “straordinarie” che hanno un effetto devastante a livello socio-economico”: così il virologo Guido Silvestri lancia l’allarme su una nuova ondata di contagi da coronavirus per il prossimo autunno.

