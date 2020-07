Imperia, ex prete segnalato alla Prefettura come assuntore di droga



Silvano De Matteis, ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, in provincia di Imperia, è stato segnalato dai carabinieri alla Prefettura di Imperia dopo essere stato trovato in possesso di una bustina con due grammi di polvere bianca, che gli investigatori sospettano sia cocaina.

