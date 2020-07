In viaggio con moglie e figlio, trasporta 7 kg di cocaina: poliziotto arrestato in Calabria



Un poliziotto di 40 anni in servizio al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria è stato arrestato in seguito a un controllo da parte dei Carabinieri della stazione di Locri. Era in auto con la moglie e il figlio con cui stava andando in vacanza quando i militari hanno trovato nella sua vettura l’ingente quantitativo di droga.

