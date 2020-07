Incendio in una Rsa di La Spezia: morto anziano ospite, altri 3 salvi



Un anziano ospite di una Rsa di La Spezia è morto a causa del fumo provocato da un incendio scoppiato nella struttura. Dalle fiamme divampate al terzo piano della “San Vincenzo” sono stati tratti in salvo e portati in ospedale altre tre ospiti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di chiarire le cause del rogo.

