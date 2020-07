Incendio nel camping Pra’ delle Torri di Caorle, distrutte 6 case mobili e famiglie evacuate



Notte di paura a Caorle, dove un incendio è scoppiato per cause da accertare al villaggio turistico Pra’ delle Torri: le fiamme sono partite da una casa mobile occupata da una famiglia tedesca in vacanza e si sono propagate ad altre strutture vicine. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino all’alba, ma nessuno è rimasto intossicato.

