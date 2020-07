Incidente A1, scontro tra tre camion: un ferito grave, traffico in tilt con 13 chilometri di coda



Drammatico incidente sull’autostrada A1 Napoli-Milano in zona Firenze: in seguito allo scontro tra tre mezzi pesanti tra Barberino del Mugello e Calenzano, in direzione Sud, al km 272, si sono formati ben 13 chilometri di coda e il traffico è in tilt. Autostrade consiglia di proseguire lungo la viabilità ordinaria SP08 Militare Barberinese e successivamente rientrare in A1 a Calenzano.

