Incidente A15 tra Aulla e Pontremoli, scontro tra auto: morti due giovani, traffico in tilt



Incidente mortale oggi sull’autostrada A15, in località Ponte a Magra all’altezza di Villafranca in Lunigiana, tra gli svincoli di Aulla e Pontremoli: due auto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento in un punto dove c’è un cantiere e un cambio di carreggiata. Pesante il bilancio: due giovani tedeschi sono morti e una coppia, che viaggiava su un’altra vettura, sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso.

