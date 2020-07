Incidente Crotone, auto contro furgone: Rita muore a 56 anni, ferite le amiche che erano con lei



Incidente mortale oggi sulla strada provinciale 63 che da Crotone conduce alla vicina città di Cutro, in Calabria. Una donna di 56 anni, Rita Arena, è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava con due amiche si è scontrata con un furgone per cause in via di accertamento. Illeso il conducente dell’altra vettura.

