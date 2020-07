Incidente Genova, ventenne perde il controllo della sua moto: morto sul colpo



Incidente mortale in via Siffredi a Genova, a Sestri Ponente, dove un giovane motociclista di 21 anni ha perso il controllo del proprio mezzo mentre viaggiava in direzione levante. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo.

