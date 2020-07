Incidente in barca per Simona Izzo: “Sospetta frattura alle costole, cammino con una stampella”



Momenti di paura per Simona Izzo, in vacanza a Capri con il marito Ricky Tognazzi quando è caduta da una barca. “Sospetta frattura alle costole, cammino con una stampella”, scrive l’attrice su Instagram, ricordando i momenti seguiti all’incidente. Saltato il suo intervento in collegamento a C’è tempo per, con Beppe Convertini e Anna Falchi.

