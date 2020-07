Incidente nel trevigiano: Davide muore sul colpo a 38 anni, grave l’amica di 21 anni



Un incidente stradale avvenuto all’alba, a Ramon di Loria (nel trevigiano), è stato fatale per Davide Tesfazsion, un giovane di soli 38 anni di Castelfranco Veneto. Per lui l’impatto è stato fatale ed è morto sul colpo. Con lui, sulla moto, viaggiava anche una ragazza di 21 anni che è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

