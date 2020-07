Incidente Predazzo, scontro tra auto in galleria: morto bimbo di 11 anni in vacanza con la famiglia



Incidente mortale all’interno della galleria sulla strada provinciale 232 che collega l’abitato di Predazzo con Ziano di Fiemme (Trento): un bambino di soli 11 anni è morto dopo due giorni di agonia dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva in direzione opposta. La famiglia, originaria di Savona, stava andando in vacanza in Val di Fassa. Gravi le condizioni della mamma.

Continua a leggere



Incidente mortale all’interno della galleria sulla strada provinciale 232 che collega l’abitato di Predazzo con Ziano di Fiemme (Trento): un bambino di soli 11 anni è morto dopo due giorni di agonia dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva in direzione opposta. La famiglia, originaria di Savona, stava andando in vacanza in Val di Fassa. Gravi le condizioni della mamma.

Continua a leggere

Continua a leggere