Incidente Salzano, auto si scontrano e finiscono fuori strada: morta una donna



Incidente mortale a Salzano, in provincia di Venezia: due auto si sono scontrate in via 25 aprile per cause in via di accertamento e sono finite fuori strada. Una Smart, in particolare, è andata a impattare nel canale di scolo sotto il piano stradale. Una delle donne che viaggiava all’interno della vettura è morta, mentre un’altra è stata trasferita in ospedale. Illeso l’autista della seconda macchina.

