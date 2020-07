Incidente tra Ruvo di Puglia e Altamura, auto contro tir: sterminata famiglia di 4 persone



Incidente mortale oggi sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, nel Barese: un’auto si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta per cause che sono in via di accertamento e tutti i passeggeri, appartenenti alla stessa famiglia, sono morti. Illeso il camionista, Indagini in corso.

Continua a leggere



Incidente mortale oggi sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, nel Barese: un’auto si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta per cause che sono in via di accertamento e tutti i passeggeri, appartenenti alla stessa famiglia, sono morti. Illeso il camionista, Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere