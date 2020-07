Incidente Vittoria, dopo Eliana muore anche il suo Filippo dopo un giorno di agonia: aveva 20 anni



Non ce l’ha fatta Filippo Calvo, il 20enne che era rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo del suo scooter a Scoglitti, frazione di Vittoria, insieme alla fidanzata Eliana, 17 anni e deceduta sul colpo. Questa mattina si è spento all’ospedale Cervello di Palermo dove era stato ricoverato. Proclamato nel comune in provincia di Ragusa il lutto cittadino: “Chi ci poteva credere a tutto questo”.

