Insetti, escrementi e topi: chiuso sushi bar e ristorante all you can eat a Venezia



Un sushi bar e ristorante di Dolo, a Venezia, è stato chiuso a tempo indeterminato in seguito ad una ispezione effettuata da carabinieri personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss 3 che hanno trovato all’interno escrementi, insetti e ratti, con gravi carenze igienico-sanitarie soprattutto in cucina.

