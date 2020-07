“Insieme, qualunque cosa accada”, l’amore tra Kelly Preston e John Travolta nato sul set



Nella notte del 12 luglio 2020 si è spenta Kelly Preston, moglie del divo di Hollywood, John Travolta. I due avrebbero fatto 29 anni di matrimonio a settembre, la loro storia d’amore non ha nulla da invidiare ad un film. Si sono incontrati ad un provino, ed è stato un colpo di fulmine, ma la storia è nata solo due anni dopo, ma appena trovatisi non si sono lasciati mai più. In un’altalena di gioie e dolori: dalla nascita di tre figli, alla morte improvvisa del primo di loro, la coppia è sempre rimasta unita, finché il cancro al seno, contro cui l’attrice combatteva da due anni, non ha messo fine a questo grande amore.

