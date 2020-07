Insultò Ilaria Cucchi, archiviate le indagini:”Non so come difendere la dignità della mia famiglia”



Ilaria Cucchi ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi dopo la richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore capo di Ferrara delle indagini a carico di un medico che l’aveva definita “una mitomane”: “Capisco che i problemi che affliggono la Giustizia di questi tempi sono ben maggiori dei piccoli nostri problemi di cittadini normali ma io non so proprio come fare a difendere la dignità della mia famiglia”.

