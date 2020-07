“Irrazionale e irragionevole”: perché la Corte Costituzionale ha bocciato il decreto sicurezza



La norma del decreto Salvini secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non è titolo per l’iscrizione all’anagrafe è incostituzionale: la politica adottata dal provvedimento non è solo ingiustamente discriminante, ma anche illogica rispetto allo scopo dichiarato di garantire sicurezza.

