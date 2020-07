Israel, vittima dei carabinieri di Piacenza: “Mi picchiarono forte e mi dissero: spaccia per noi”



Israel Anyanku, primo dei fermi illegittimi compiuti dai carabinieri di Piacenza, è un ragazzo nigeriano di 24 anni che attualmente raccoglie pomodori in Puglia. Soffre ancora per le violenze subite in pieno lockdown, quando si è rifiutato di spacciare per loro: “Da quando i carabinieri mi hanno picchiato non respiro più bene”.

