Iss: “In Italia casi di Coronavirus in aumento, in 8 regioni indice Rt sopra la soglia di guardia”



Secondo il monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto superiore di Sanità, “persiste una trasmissione diffusa del Coronavirus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”. La tendenza dei contagi è dunque in aumento, come testimonia anche l’indice Rt, che a livello nazionale si ferma a 0,98, ma che in 8 regioni ha superato la soglia di guardia di 1 (Emilia Romagna, Campania, Lazio, Liguria, Bolzano, Trento, Sicilia e Veneto). Rezza: “Ma noi reggiamo”.

Continua a leggere



Secondo il monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto superiore di Sanità, “persiste una trasmissione diffusa del Coronavirus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”. La tendenza dei contagi è dunque in aumento, come testimonia anche l’indice Rt, che a livello nazionale si ferma a 0,98, ma che in 8 regioni ha superato la soglia di guardia di 1 (Emilia Romagna, Campania, Lazio, Liguria, Bolzano, Trento, Sicilia e Veneto). Rezza: “Ma noi reggiamo”.

Continua a leggere

Continua a leggere