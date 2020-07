Jack Black e il messaggio agli americani: “Siate eroi indossate le mascherine”



Continua la campagna di sensibilizzazione degli attori di Hollywood per contrastare il diffondersi del coronavirus in America, dove il numero dei contagi continua ad essere molto alto ed è necessario fare il possibile per contenere il diffondersi dell’epidemia. Anche Jack Black, quindi, diffonde il suo messaggio dicendo, vestito da supereroe: “Vuoi essere un eroe, indossa la mascherina”, mettendo sul volto un dispositivo di protezione, ormai tristemente noto a noi tutti.

