Jedet, intervento facciale e al seno: “Mi sento una donna e voglio esserlo anche all’esterno”



Jedet Sanchez è nata in un corpo maschile, ma si è sempre sentita una donna. Così, l’attrice e cantante spagnola, si è sottoposta a una serie di interventi chirurgici: “Mi sento già una donna. Se faccio operazioni e trattamenti ormonali è solo per sentirmi a mio agio”. In questi giorni, ha pubblicato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento di femminilizzazione facciale e aumento del seno. La sua felicità ha il sapore di un riscatto dopo una vita vessata dalla bulimia, dai problemi mentali e dal terrore dell’abbandono.

Continua a leggere



Jedet Sanchez è nata in un corpo maschile, ma si è sempre sentita una donna. Così, l’attrice e cantante spagnola, si è sottoposta a una serie di interventi chirurgici: “Mi sento già una donna. Se faccio operazioni e trattamenti ormonali è solo per sentirmi a mio agio”. In questi giorni, ha pubblicato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento di femminilizzazione facciale e aumento del seno. La sua felicità ha il sapore di un riscatto dopo una vita vessata dalla bulimia, dai problemi mentali e dal terrore dell’abbandono.

Continua a leggere

Continua a leggere