Jesolo, è in fin di vita il 38enne massacrato di botte in piazza: identificati gli aggressori



È in coma e lotta per la vita il tunisino di 38 anni massacrato di botte in piazza Milano a Jesolo la scorsa notte dopo che avrebbe infastidito alcuni clienti di un bar. Le immagini del pestaggio hanno fatto il giro del web, mostrando una violenza inaudita. Identificati gli aggressori: si tratta di tre trentenni del posto tutti incensurati.

