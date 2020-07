“Jessica Biel e Justin Timberlake hanno avuto il secondo figlio dopo una gravidanza top secret”



Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta, come ha rivelato in esclusiva il DailyMail, dopo una gravidanza tenuta volutamente top secret. In effetti, è dal compleanno dell’attrice, lo scorso 3 marzo, che la coppia non si mostra apertamente sui social e che la Biel non viene fotografata dalla vita in giù. Si pensa che a marzo fosse entrata nel quinto mese e che le forme stavano iniziando a farsi vedere.

