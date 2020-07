Jessica Simpson ha perso 50 chili: “Ho rimesso i jeans di 14 anni fa”



L’attrice e cantante texana ha da poco festeggiato i suoi 40 anni. Per l’occasione ha postato una foto su Instagram con indosso un paio di vecchi jeans, per mostrare ai suoi followers i risultati del cambiamento. Dopo una rigida dieta ha infatti perso 50 chili in sei mesi. Ma non è la prima volta che il suo corpo subisce trasformazioni così drastiche: nella sua biografia Jessica Simpson racconta di avere problemi con il peso dall’età di 17 anni. Ecco le foto prima e dopo la dieta.

