Jessica Vella: “Con Kevin Ishebabi è finita, spero di riuscire a parlarne senza piangere”



Jessica Vella, ex concorrente del Grande Fratello, annuncia la fine della sua storia d’amore con Kevin Ishebabi, conosciuto 5 anni fa nella Casa di Cinecittà. “Devo riprendermi al vita che negli ultimi anni ho trascurato” ha detto lei “Spero di farcela a parlarne, spero di non piangere”. La relazione tra i due si era già interrotta in numerose altre occasioni, per poi ripartire.

