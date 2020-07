Johnny Depp contro The Sun: inizia il processo, Vanessa Paradis e Wynona Ryder possibili testimoni



Ha inizio il processo che vede Johnny Depp accusare il tabloid britannico The Sun. Le udienze avranno luogo a Londra, in cinque diverse aule della Royal Court of Justice per garantire le distanze di sicurezza. Stando a quanto riportato dal The Guardian i diretti interessati presenzieranno al processo, al quale dovrebbero testimoniare a favore del divo di Hollywood, etichettato dalla testata come “picchiatore della moglie”, ovvero Amber Heard, le sue ex compagne: Wynona Ryder e Vanessa Paradis.

