Johnny Depp e Amber Heard, terzo giorno a processo: “Relazione in caduta libera, mai fatto violenze”



Terzo giorno del processo di Johnny Depp contro il Sun, che lo definì “picchiatore di mogli” in riferimento alle liti furiose tra lui e la ex moglie Amber Heard in Australia e su un’isola privata delle Bahamas: “Nego con forza ogni accusa, si tratta di una mediocre invenzione”. E ancora: “Ho avuto dei blackout ma non ho mai fatto violenze”.

Continua a leggere



Terzo giorno del processo di Johnny Depp contro il Sun, che lo definì “picchiatore di mogli” in riferimento alle liti furiose tra lui e la ex moglie Amber Heard in Australia e su un’isola privata delle Bahamas: “Nego con forza ogni accusa, si tratta di una mediocre invenzione”. E ancora: “Ho avuto dei blackout ma non ho mai fatto violenze”.

Continua a leggere

Continua a leggere