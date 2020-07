Kim Kardashian e l’ipotesi di diventare first lady: “Guardate le cose terribili che fanno a Melania”



L’annuncio che Kanye West voglia candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti è ormai ufficiale. Il rapper aveva già espresso questa sua intenzione, che ora sembra concretizzarsi. Sull’argomento, in passato, aveva manifestato le sue perplessità anche Kim Kardashian, davanti all’idea di diventare first lady, dicendo di nutrire il timore che potessero utilizzare il suo passato per infangare il suo nome e quello della sua famiglia.

