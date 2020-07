La causa di Johnny Depp contro il The Sun arriva all’Alta Corte e Hollywood scende in campo



L’accusa che Johnny Depp ha rivolto al tabloid britannico The Sun arriva dinanzi all’Alta Corte. Al processo parteciperanno anche alcuni volti di Hollywood che testimonieranno sulla vicenda che vede protagonista il divo del cinema, etichettato dalla testata come “picchiatore della moglie” nel 2018 e per questo motivo sotto accusa. Questa è solo una battaglia della lunga guerra che ormai da anni combattono la star e la sua ex moglie, Amber Heard, che ha dichiarato di essere stata vittima di abusi domestici.

