La fatica di Kledi Kadiu da bambino, al freddo dell’accademia di Tirana: “Il gelo mi ha temprato”



Kledi Kadiu ha condiviso su Instagram una foto scattata 35 anni fa, all’epoca in cui era ancora solo un bambino alle prese con la sua voglia di diventare un ballerino dell’Opera di Tirana. È un’immagine potente, che mostra otto ragazzini che non avevano ancora compiuto 10 anni allenarsi nonostante il freddo e le condizioni difficili. Una foto che racconta l’ambizione, il desiderio di riscatto. “Spogliatoi e sala ballo senza riscaldamento. Grazie al freddo che mi ha temprato”, scrive il ballerino che in Italia ha trovato il successo, la ricompensa per quegli anni di duro lavoro.

